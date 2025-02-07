Dünya boks arenasında "Demir Yumruk" lakabıyla tanınan Kıbrıslı Türk Milli Boksör Metin Turunç, büyük gün için geri sayıma geçti! 14 Şubat’ta Tayland’da düzenlenecek prestijli boks turnuvasında şampiyonluk kemeri için ter dökecek olan Turunç, zafer parolasıyla ringe çıkmaya hazırlanıyor. Spor otoriteleri tarafından turnuvanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak gösterilen bu büyük mücadelede, Turunç’un rakibi, tecrübeli Taylandlı boksör olacak. Turunç, rakibinin istatistiklerinden çekinmediğini belirterek, “O sert bir dövüşçü olabilir ama ben ringe sadece kazanmak için çıkıyorum. Şampiyonluk kemerini ülkemize getireceğim” ifadeleriyle kararlılığını ortaya koydu.

“BAYRAĞIMIZI GURURLA DALGALANDIRACAĞIZ”

Boks dünyasında teknik gücü, dayanıklılığı ve sert yumruklarıyla tanınan Metin Turunç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uluslararası platformda temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi. “Bu kemer sadece benim için değil, ülkem için de büyük bir anlam taşıyor. KKTC bayrağını gururla dalgalandıracağız” diyerek milyonlara seslendi.

Özellikle son üç maçında rakiplerini ilk rauntlarda nakavt etmesi, Turunç’un formda olduğunu kanıtlıyor. Bu dev maç öncesinde boks camiasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Spor yorumcuları ve hayranları, Turunç’un kondisyonunu ve taktiksel zekasını öne çıkararak, şampiyonluk için büyük bir şansı olduğunu dile getiriyor.