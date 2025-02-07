Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan Saydam U14 Ligi için başvurular başladı. Lige katılmak isteyen takımlar 14 Şubat 2025 Cuma gününe kadar KTFF Genel Sekreterliği'ne başlıklı kağıtlarıyla başvuruyu içeren yazıyı getirerek kayıt yaptırabilecek. Ligde transfer ve tescil dönemi 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşirken, lig 8-9 Mart 2025 tarihinde başlayacak.

Saydam U14 Ligi'nde 01.01.2011 ile 31.12.2013 (her iki tarih de dahil) doğumlu futbolcular forma giyebilecek. Ligin statüsü başvuruların ardından açıklanacak.