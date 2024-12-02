Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler,Yusuf Atlar, Cenk Aras Özfutu

Doğan T. Birliği: Dursun Cem Ateş, Selim, Tunahan, Emin, Emre, Farouk, Ali, Rifat, Serhat, Gime Toure, Billy Michel

Göçmenköy: Ozan, Bilal, Arda Karacan, Reşit, Mbou, Mevlüt, Alaatin, Eray, Bekir, Arda Sözcü, Debouto.

Goller: Dk. 17 Farouk, Dk. 72 Emin(DTB), Dk. 86 Alaatin, Dk. 90 Bekir(Göçmenköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun 11. Haftanın kapanış maçında Doğan Türk Birliği, Göçmenköy İYSK’yı konuk etti.

Mete Adanır Stadında oynanan Doğan Türk Birliği – Göçmenköy İYSK maçını Hüseyin Eyyüpler yönetti. Doğan Türk Birliği tek farklı kazansa dahi liderliğe yükseleceği maçta 2 farklı öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamazken, maç 2 – 2 berabere tamamlandı.

Maçın ilk devresinin mutlak hakimi olan Doğan Türk Birliği, birçok pozisyonu değerlendiremezken, Farouk Dadzie’nin 17. Dakikasındaki golüyle devreyi 1 – 0 önde tamamladı. Maçın ikinci devresinde oyunun temposu düşerken, pozisyon sayısı da azaldı. 72’de savunmadan ileriye çıkan Emin Atabek takımını rahatlattı. 2 – 0

Bu skordan sonra özellikle de son bölümde baskısını artıran Göçmenköy, 86’da Alaattin Yavuz takımını umutlandıran golü attı. 2 – 1

Son anlarda deneyimli yıldız Bekir Yıldız skoru belirledi. 2 – 2 Doğan Türk Birliği bu beraberlikle 22 puanla 5. sırada kalırken, 14 puana yükselen Göçmenköy, 8. sırada kaldı.

(Foto: Özgür GÖKSEL)

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

