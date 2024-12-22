Yer: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Serkan Özdenkçi, Özal Çağlayan
Karşıyaka: Eren Can Caner, Eyyüp Öztep, Tacettin Köse, Muhammet Işık, Furkan Doğan, Lawrence (Dk 69 Ceylan Taneri), James, Muhammed Ali (Dk 81 Uvanç Recaioğlu), Kande, Mishali, Mehmet Tekin.
Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Ünal Kaya, Mustafa Vardi (Dk 80 Hüseyin Sadıklar), Emirhan Çil, Şükrü Erdoğan, Semih Ünaldı (Dk 80 Sertan Kurukafa), Yakup Şen, Aminu (Dk 90+1 Balde), Akabueze (Dk 87 Hasan Ulukök), Hüseyin Deynekli, Adil Uçar (Dk 90+1 Fırat Ersalan).
Goller: Dk 54 Ünal, Dk 73 pen Akabueze (Miracle Değirmenlik).
Aksa süper lig on dördüncü hafta karşılaşmasında Karşıyaka ile Miracle Değirmenlik karşı karşıya geldi.
2.dk: Sol kanattan gelişen konuk takım Miracle Değirmenlik atağında ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin vuruşu kaleci Eren Can’da kaldı.
9.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Şükrü’nün pasında Hüseyin Deynekli’nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Eren Can önledi.
12.dk: Miracle Değirmenlik’in yeni bir atağında Şükrü’nün vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
35.dk: Etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında Yakup’un ceza alanı dışından vuruşu kalecide kaldı.
42.dk: Bir başka etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında Semih’in ceza alanı dışından vuruşu kaleci Eren Can’da kaldı.
45+2.dk: Gelişen yeni bir konuk takım Miracle Değirmenlik atağında Adil’in ceza alanı dışından vuruşu direğin az farkla yanından auta gitti.
47.dk: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında ceza alanı içerisinde Yakup’un vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.
52.dk: Sağ kanattan çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin dar açıdan vuruşunu kaleci önledi.
54.dk: Miracle Değirmenlik’in kullandığı köşe vuruşunda Ünal takımını öne geçirdi.0-1
73.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Semih kaleci tarafından yere indirilince konuk takım penaltı kazandı. Topun başında geçen Akabueze farkı ikiye çıkardı.0-2
90.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Aminu’nun ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci ayakları ile kornere çeldi.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.