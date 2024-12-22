Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Emre Çevikdal, Burak Yiğit

Cihangir: Hasancan Celal, Muhittin Tümbül, Selçuk Sergeç, Yusuf Beyazi, Serge Abaka (70’ Berhan Celme), Babacar Mbaye Diop, Sercan Demirman, Erol Aksunlar (79’ Oladimeji Adewole), Michel Landel (65’ Mikail Sivri), Uğur Naci Gök, Hakan Karacaoğlu

Esentepe: Ahmet Vatanseven, Deniz Kibar (59’ Salih Karal), Frank Nyobe, Emre Mutlu, Lukman Adeshina, Tuğra Kılıç, Benjamin Bieleu (90’ Kaya Bahadır), Mehmet Arıkan, Mustafa Soytürk, Ali Avcısoyu (80’ Nersin Osman), Devran Güneş

Goller: 72’ Mikail Sivri, 83’ Muhittin Tümbül (Cihangir) - 4’ Deniz Kibar, 34’ Emre Mutlu (Esentepe)

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 14. haftasında, Cihangir evinde Esentepe ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir yara daha aldı. Cihangir Stadı’nda oynanan mücadelede, konuk ekip Esentepe 2-0 öne geçerken, Cihangir karşılaşmayı 2-2’ye getirmeyi başardı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Esentepe, 4. dakikada Deniz Kibar’ın golüyle 1-0 öne geçerken, 34. dakikada Emre Mutlu’nun golüyle skoru 2-0’a taşıdı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Cihangir, 72. dakikada Mikail Sivri’nin golüyle farkı 1’e indirdi. Ardından 83. dakikada Muhittin Tümbül’ün attığı golle skoru 2-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Cihangir, puanını 28’e yükseltirken zirvenin 5 puan gerisine düştü. Esentepe ise 18 puana ulaştı. Cihangir, ligin 15. haftasında deplasmanda Mesarya ile karşılaşacak, Esentepe ise Doğan Türk Birliği deplasmanına çıkacak.