Değirmenlik Akıncılar Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlara ücretsiz olarak indirilebilecek mobil uygulama sayesinde, belediye hizmetlerine erişim daha kolay ve hızlı olacak.

Açıklamada, halkın uygulama üzerinden fatura ödeyebileceği, GSM’li sayaçlara su kredisi yükleyebileceği, talep ve şikâyetlerini belediyeye iletebileceği ve belediyenin yürüttüğü çalışmaları takip edebileceği ifade edildi. Açıklamada, “Çek Gönder” özelliği sayesinde vatandaşların karşılaştıkları sorunları fotoğraflayarak anında belediyeye iletebilecekleri, navigasyon desteğiyle ödeme ve hizmet noktalarına ulaşabildikleri de vurgulandı.

Uygulamanın şu linklerden indirilebilir:

"Google Play için https://play.google.com/store/apps/details?id=org.degirmenlikakincilar.BelMobileApp

App Store için https://apps.apple.com/tr/app/de%C4%9Firmenlik-ak%C4%B1nc%C4%B1lar-online/id6746432798?l=tr"