DAÜ’den verilen bilgiye göre, Organ Bağışı Paneli, Sağlık Bakanlığı ile DAÜ Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü iş birliğinde, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin katkılarıyla, 6 Kasım saat 10.00’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.

Etkinlik, DAÜ öğrenci kulüplerinden Bilimsel Araştırma Topluluğu, Hemşirelik Kulübü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü ile Beslenme ve Diyetetik Kulübü’nün organizasyonunda, “Bağışınız Umut, İziniz Yaşam Olsun” temasıyla düzenlenecek.

KKTC’deki organ bağışında güncel durum, İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası, beyin ölümü, organ bağışının psikolojik yönleri, organ bağışında küresel sorunlar ve çözüm önerileri ile hasta ve hasta yakınlarının deneyimlerinin ele alınacağı panelin ardından KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından “Bağış Etkinliği” gerçekleştirilecek.



