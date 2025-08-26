Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçlara göre Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) bu yıl YKS’den 1,805’i lisans, 466’sı ise ön lisans olmak üzere toplamda 2,271 öğrenci yerleşti.

KKTC Genelinde Yerleşim Azaldı, DAÜ Yükseldi

2024 yılında toplam 2,185 öğrencinin yerleştiği DAÜ, 2025 yılında bu sayıyı 2,271’e yükseltti. 2024 yılına göre yerleşme sayısını artıran DAÜ, 2025 yılı YKS sonuçlarına göre %70 doluluk oranına ulaşarak yerleşen öğrenci sayısını en fazla artıran üniversite oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde yerleşme oranları azalırken, DAÜ doluluk sayısını artırarak KKTC ortalamasının üzerine çıktı.

Lisans Programlarında DAÜ Lider Durumda

Sonuçlara göre lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısında da artış kaydedildi. 2024’te 1,676 olan lisans programlarına yerleşim sayısı, 2025’te 1,805’e yükseldi. Böylece DAÜ, lisans düzeyinde en yüksek öğrenci yerleşimi sağlayan üniversite olarak lider durumuna geldi.

Eşdeğer Öğrenci Sayısında KKTC’nin Lideri DAÜ

Eşdeğer öğrenci sayılarında da DAÜ, hem lisans hem de ön lisans yerleştirme sonuçlarına göre KKTC’de birinci sırada yer aldı. Toplam yerleşen 2,271 öğrenciden 1,254’ü eşdeğer öğrenci olarak DAÜ’yü tercih etti. Özellikle lisans programlarında sağlanan yüksek yerleşim sayısı ile DAÜ, bu alanda da KKTC üniversiteleri arasında liderliğini sürdürdü.

Sağlıkta Zirve %100 Doluluk Oranı ile DAÜ’nün

2025 YKS sonuçlarına göre DAÜ’nün sağlık alanındaki programları büyük ilgi gördü. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi %100 doluluk oranına ulaştı. Elde edilen sonuç, DAÜ’nün sağlık alanındaki güçlü akademik kadrosu ve uluslararası akreditasyonlarının öğrenci tercihleri üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, elde edilen sonuçların DAÜ’nün güçlü akademik kadrosu, uluslararası akreditasyonları ve kaliteli eğitim anlayışının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, “DAÜ, öğrencilerine sadece bir diploma değil, aynı zamanda uluslararası bir vizyon kazandırmakta ve dünya standartlarında bir eğitim fırsatı sunmaktadır. KKTC’de akademik bir yolculuğa başlayacak olan tüm öğrencileri sevgiyle karşılıyor, DAÜ’yü tercih eden öğrencilerimize ise DAÜ Ailesine Hoş Geldiniz diyerek, akademik yolculuklarında sonsuz başarılar diliyorum.”