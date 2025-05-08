Danimarka basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Polonya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere yola çıkarken gazetecilere ABD basınında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

"ABD istihbarat kurumlarının Grönland'da casusluk faaliyetlerini artıracağı" iddialarını konu alan haberlerin endişe verici olduğunu belirten Rasmussen, iddiaların doğruluğunu teyit edebilmek amacıyla ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jennifer Hall Godfrey'in Bakanlığa çağrılacağını aktardı.

- ABD'nin Grönland'daki istihbarat faaliyetlerini artırdığı iddiası

The Wall Street Journal'ın haberinde, ABD yönetiminin, Grönland ile ilgili istihbarat faaliyetlerini artırma kararı aldığı ve bu kapsamda istihbarat teşkilatlarına bölgede daha aktif rol almaları yönünde talimat verdiği öne sürülmüştü.

Söz konusu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce dile getirdiği Grönland'ı satın alma arzusunu gerçekleştirme yönünde atılan ilk somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Trump, göreve geldiği ilk günlerden itibaren yaptığı açıklamalarda, Grönland'a ilişkin "satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma" gibi söylemlerde bulunmuştu.

Mart ayında ABD Kongresine hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.