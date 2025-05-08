Sn. Sadık Gardiyanoğlu, iş güvenliği konusunda Bakanlık olarak oldukça duyarlı olduğunuzu biliyoruz. Bu yıl iş sağlığı ve güvenliği konusundaki denetimleri yüzde yüz artırdığınızı açıkladınız. Ancak iş kazalarında azalma olmuyor…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün İlköğretim Dairesi Müdür Hakkı Başarı’nın Gazimağusa bölgesinde yaptığı okul ziyaretinde gördüğü görüntü kendisini oldukça endişelendirmiş ve hemen okulun boşaltılması emrini vermiş. Umarız erken zamanda okulun tamiratı başlar…

Sn. Erhan Arıklı, bugünlerde pek sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Anlaşılan geçtiğimiz haftalarda yaptığınız paylaşımlarda aldığınız tepkiler sonrasında sükuneti tercih ettiniz.

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak özellikle spor alanlarına yatırımlar konusunda hiç geri durmuyormuşsunuz. Bizce de en güzel yatırım spor alanlarına yapılan yatırımlardır. Zira sporla birlikte insanlar sağlıklı yaşayabilir…

Sn. Ahmet Latif, bölgenizde bulunan sağlık ocağındaki kıdemli hemşirenin başka bir bölgeye görevlendirilmesi sonrasında bölge halkıyla birlikte eylem yapmanız yerinde bir hareket olmuş…

Sn. Mehmet Tatar, Çetinkaya Spor Kulübü olarak yeni sezon için elinizi çabuk tutarak yabancılarınızla sözleşme yenilediniz. Anlaşılan yeni sezonda hedef zirve olacak. Eee efsane kulübe de zirve yakışır…Başarılar dileriz…