Rum ve Yunan Enerji Bakanları Yorgos Papanastasiu ve Stavros Papastavru ile dün başlayan telekonferans diplomasisinin bugün Rum ve Yunan Enerji Düzenleme kurulları RAAEY ve RAEK ile projenin Yunan yüklenicisi ADMIE, Yunanistan Enerji Bakanlığı Müsteşarı Nikos Çafu’nun katılımıyla teknik düzeyde gerçekleşeceği haber verildi.

Alithia ve Politis’in haberine göre Danimarkalı Komier Jorgensen dünkü konferansın başlamasından önce yaptığı açıklamada GSI projesinin AB için çok önemli olduğunu ve Komisyon’un ilgisinin devam edeceğini belirtti.

Dünkü telekonferansın ardından bütün tarafların birlik ve karşılıklı güven içerisinde iş birliği iradesi ortaya koyduğu açıklandı ancak Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) 658 milyon euroluk bölümünü AB’nin finanse ettiği, geri kalanı Rum ve Yunan tüketicilerden tahsil edilecek toplam 1,9 milyar euroluk projenin ADMIE’nin kaynaklarıyla yürütülmesi gerektiğinde ısrar ediyor.

RAEK’in, ADMIE’nin bugüne kadar harcadığı 259 milyon eurodan sadece 82 milyon euroluk bölümünü tanımaya, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un da Rum yönetiminin payına düşen 125 milyon euronun ilk taksiti olan 25 milyon euronun ödenmesine ısrarla onay vermediğini hatırlatan gazeteler, RAEK’in bu ısrarında devam etmesi halinde iki taraf arasındaki uçurumun daha da büyüyeceğine dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Yunan meclisinde siyasi parti başkanları düzeyinde gerçekleştirilen dış politika konulu oturumda Türk-Yunan ilişkilerine ve Doğu Akdeniz’deki, deniz bölgelerinden düzensiz göçe kadar çok yönlü zorluklara geniş ölçekte değindiği konuşmasında Yunan hükümetinin GSI için bir Doğu Akdeniz Forumu toplama niyetini de açıkladı.

Miçotakis “bütün kıyı devletlerinin iş birliğinin şart olduğuna” işaret ederek “önümüzdeki dönemde bütün kıyı devletlerini, hepimizi meşgul eden konuları ortaklaşa konuşabileceğimiz bir forumda ortak bir görüşmeye davet etmek niyetindeyiz.” ifadesini kullandı, gerçekleştirilebilmesi halinde bu forumun çok önemli bir gelişme olacağına inanç belirtti.

Miçotakis Rum ve Yunan medyalarının konuyu gündemde tutarak çeşitli “yaratıcı” senaryolar ortaya koyduğuna da dikkat çekti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile “aralarında çok iyi bir ilişki olduğunu, birbirlerine güvendiklerini, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ilgili kritik meselelerde aynı algıya sahip olduklarını” söyleyen Miçotakis Rum ve Yunan medyasına da GSI ile ilgili sorunları deşifre etmemelerini tavsiye etti.

Öte yandan Haravgi AKEL’in Rum Yönetimini, GSI projesinin ileri götürülmesi perspektifiyle ilgili kritik sorulara cevap vermeyerek, “sonunda, akıbeti belirsiz bir projeyi pahalıya ödemesi istenecek vergi mükelleflerinin ıstırabını artırmakla" suçladığını belirtti.

Habere göre AKEL Merkez Komite üyesi Vakis Haralambus, AB ve Yunanistan yetkililerinin açıklamalarının, yetkileri projenin sürdürülebilirliği konusunda çifte dilli konuşmaya devam Rum Yönetimini ifşa ettiğine dikkat çekti.