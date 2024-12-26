Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1.tur eşleşmeleri belli oldu.
Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekimine Süper Lig ve 1. Lig takımlarından başkan veya kulüp temsilcileri katıldı.
18-19 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak olan 1.tur eşleşmeleri şöyle;
Mesarya SK - Serveroğlu Geçitkale GSK
Mağusa Türk Gücü - Binatlı YSK
Göçmenköy İYSK - Küçük Kaymaklı TSK
Esentepe KKSK - M. Hacıali Yılmazköy SK
Miracle Değirmenlik SK - Türk Ocağı Limasol SK
Karşıyaka SK - Atoll Kozanköy SK
Alsancak Yeşilova SK - Mormenekşe GBSK
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Northernland Dipkarpaz SK
Yalova SK - Çetinkaya TSK
Lapta TBSK - Lefke TSK
Hamitköy ŞHSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Maraş GSK - Cihangir GSK
Yeniboğaziçi DSK - Gönyeli SK
Çanakkale TSK - Doğan Türk Birliği
Düzkaya KOSK - DND L. Gençler Birliği SK
Vadili TÇBSK - Yenicami AK