Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1.tur eşleşmeleri belli oldu.

Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekimine Süper Lig ve 1. Lig takımlarından başkan veya kulüp temsilcileri katıldı.

18-19 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak olan 1.tur eşleşmeleri şöyle;

Mesarya SK - Serveroğlu Geçitkale GSK

Mağusa Türk Gücü - Binatlı YSK

Göçmenköy İYSK - Küçük Kaymaklı TSK

Esentepe KKSK - M. Hacıali Yılmazköy SK

Miracle Değirmenlik SK - Türk Ocağı Limasol SK

Karşıyaka SK - Atoll Kozanköy SK

Alsancak Yeşilova SK - Mormenekşe GBSK

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Northernland Dipkarpaz SK

Yalova SK - Çetinkaya TSK

Lapta TBSK - Lefke TSK

Hamitköy ŞHSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Maraş GSK - Cihangir GSK

Yeniboğaziçi DSK - Gönyeli SK

Çanakkale TSK - Doğan Türk Birliği

Düzkaya KOSK - DND L. Gençler Birliği SK

Vadili TÇBSK - Yenicami AK