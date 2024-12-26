ABD'nin Washington eyaletindeki bir barınakta aralarında yarı Bengal kaplanı ve 4 pumanın da bulunduğu 20 büyük kedi, kuş gribine yakalandıktan sonra kasım sonu ile aralık ortası arasında bir barınakta öldü.

Shelton, Wash'daki Vahşi Hayvanları Koruma Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisi Mark Mathews, “Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık; genellikle yaşlılıktan ölüyorlar. Bu oldukça kötü bir virüs” dedi.

Diğer üç kedinin virüsten kurtulduğunu ve bir tanesinin durumunun kritik olduğunu sözlerine ekledi.

Barınak tesisin karantina altında olduğunu ve yaşam alanları sterilize edilirken bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Virüs, kasım ayında puma popülasyonunda kendini göstermeye başladı ve birkaç kedi pnömoni semptomları geliştirdi.

Birkaç gün içinde diğer türler de hastalık belirtileri göstermeye başladı.

23 Kasım'da ilk kedi, bir puma öldü ve sonraki günlerde birkaç kedi daha hastalanmaya başladı.

Bir Afrika servali 13 Aralık'ta ölen son kedi oldu.

Kedilerden bazıları yaşam alanları arasında ortak bir duvarı paylaşıyordu, ancak doğrudan etkileşime girmiyorlardı.

Mathews, barınakta sadece 17 kedi kaldığını söyledi.

Mathews, barınağın virüsün kaynağını belirlemek için yetkililerle birlikte çalıştığını, ancak araziye nasıl girdiğini tespit etmenin zor olduğunu söyledi.

Yabani kuş dışkılarının kedilerin yaşam alanlarına girmiş olabileceğini ya da hayvanları beslemek için kullanılan etin virüs içeriyor olabileceğini ifade etti.

Barınak, daha fazla enfeksiyonu önlemek için bir dondurucuda saklanan 8 bin poundluk yiyeceği çıkardı ve tamamlanması aylar sürebilecek bir sanitasyon süreci başlattı.

“Her yaşam alanını gözden geçirip dezenfekte etmemiz gerekiyor" diyen Matthews, şunları söyledi: “Herhangi bir saman ya da organik madde çıkmalı ve torbalanmalı ve sonra yakılmalı ve sonra tekrar dezenfekte etmeliyiz. Sonra da birkaç hafta bekletmemiz gerekiyor.”

Barınaktaki çalışanlar koruyucu giysiler ve N95 maskeleri takıyor. Ayrıca kalabilecek virüs parçacıklarının yayılmasını önlemek için ayakkabılarını dezenfekte ediyorlar.

Kediler kuş gribine karşı özellikle savunmasız.

Kuş gribi virüsünün yeni bir versiyonu olan H5N1, 2020 yılında ortaya çıktı ve kuşları ve diğer memelileri enfekte ederek dünya çapında hızla yayılıyor.