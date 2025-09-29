Cumhuriyet Meclisi, Onuncu Dönem Beşinci Yasama Yılı’nın ilk toplantısını çarşamba günü yapacak.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi’nin, Onuncu Dönem Beşinci Yasama Yılı, ekim ayının ilk iş günü olan 1 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak toplantı ile başlayacak.

Meclis İç Tüzüğü'ne göre, Cumhuriyet Meclisi, temmuz ayının ilk günü başlayan tatilin ardından ekim ayının ilk iş günü açılır.

Meclis, geçen dönem son toplantısını 30 Haziran’da yapmıştı. Toplantıda, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülürken, nisap yetersizliği nedeniyle oturuma ara verilmesinin iki saat sonrasında Genel Kurul yeniden toplanma girişiminde bulunmuş ancak nisap yine sağlanamamıştı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, gelecek olağan birleşimin yeni yasama yılında olacağını söyleyerek birleşimi kapatmıştı.