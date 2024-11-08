Tatar, Canik Merkez Camisi'nde Kıbrıs gazisi Musa Sarı için düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

Aileye başsağlığı dileyen Tatar, burada yaptığı konuşmada, Sarı'ya Allah'tan rahmet diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı olarak cenazede bulunmasının çok anlamlı olduğunu belirten Tatar, "Kıbrıs gazileri bizim için çok değerlidir. Çünkü onlar 19, 20, 21 yaşlarında Mehmetçikler olarak Kıbrıs'ın savunması, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşması için Kıbrıs'a çıkarken, elbette hepimizin duaları onlarlaydı. Harekat’ta şehit düşenleri rahmetle anıyorum." dedi.

Tatar, o günden bu yana gönül birliği içinde bulundukları gazilerin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.