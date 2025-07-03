Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede; iki ülke arasındaki ekonomik ve kurumsal iş birliği olanakları ele alınarak, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Ekonomik İş Birliği Teşkilatı’ndaki (EİT) gözlemci statüsünün önemi ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın Hankendi’nde düzenlenecek EİT 17. Zirvesi’ne katılımı değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, Azerbaycan’da kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Tatar, Azerbaycan’ın şahsına gösterdiği yakın ilginin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne ve Kıbrıs Türk halkına verilen değerin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

KKTC’nin gelişmiş turizm, yükseköğrenim, inşaat ve emlak sektörleri ile tam teşekküllü havalimanı ve limanları sayesinde, başta kardeş ülke Azerbaycan olmak üzere Türk Dünyası ülkelerine önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Tatar, iki ülke arasında turist ve öğrenci akışının belirgin şekilde artmasıyla emlak ve diğer sektörlerde yatırım finansmanın en üst seviyeye çıkarılması için iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

-Asadov

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Azerbaycan’da görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Azerbaycan Devleti ile halkının her zaman KKTC’nin yanında yer aldığını vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Bizim tek ailemiz vardır, o da Türk Dünyasıdır” sözünü hatırlatan Başbakan Asadov, KKTC’nin stratejik önemine ve iki ülke arasındaki artan diplomatik, ekonomik ve sosyal iş birliğine dikkat çekti.

Görüşmede, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler ve Cumhurbaşkanlığı Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.