Dalkan yaptığı açıklamada, diploma denklik işlemlerinin yeterli standart ve şeffaflığa sahip olmadığı ve oluşturulan Tıp ve Diş Hekimliği Denklik Komisyonu’nda komisyonda KTTB temsilcisi bulunmadığı eleştirisinde bulundu.

Dalkan, şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut KTTB yasası kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya Kanada dışındaki ülkelerden alınan tıp ve diş hekimliği diplomalarının, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile KTTB iş birliğinde onaylanması gerekmektedir. Ancak, yürütülen denklik işlemlerinin yeterli bir standart ve şeffaflığa sahip olmadığı düşüncesindeyiz ve oluşturulan komisyondan KTTB temsilcisi bulunmamaktadır.

Bu nedenle, YÖDAK’a resmi olarak ilettiğimiz yazıda, oluşturulacak Tıp ve Diş Hekimliği Denklik Komisyonu’nda kamu tüzel kişiliğine haiz meslek örgütü olan KTTB’nin temsilcisinin de mutlaka yer alması gerektiğini belirttik. Bunun yanında, tıp ve diş hekimliği eğitiminin değerlendirilmesi sürecinde, klinik bilgiye ve akademik yetkinliğe sahip uzmanların bulunmasının zorunluluk olduğunu bir kez daha ifade ettik”

Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bu sürecin yalnızca idari bir konu olmadığı, bilimsel yeterlilik ve hasta güvenliği açısından önem taşıdığını kaydeden Dalkan, denklik süreçlerinin belirli kriterlere dayalı, denetlenebilir ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini talep etti.