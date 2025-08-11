İskele-Ercan ana yolunda, bu sabah akaryakıt yüklü bir tanker devrildi, sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ahmet Efe Akyol (E-24), yönetimindeki GK 418 plakalı mazot yüklü akaryakıt tankeri ile seyrettiği sırada Çukurova ağıllar mevkiine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, yan kısmı üzerine devrildi.

Arapköy bölgesinde cansız erkek bedeni bulundu
Arapköy bölgesinde cansız erkek bedeni bulundu
İçeriği Görüntüle

Kazada araç sürücüsü, kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tanker Kaza1

Kaza sonucu devrilen tankerin kaldırılması çalışmaları nedeniyle İskele-Ercan ana yolu, Yeniceköy Çukurova Kavşağı ile Çukurova köy girişi arasında kalan yol, trafik akışına kapatıldı. Ulaşım ise Çukurova köyünden sağlanıyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.