CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, kitle toplantısında konuşma yaptı. Toplantıya bazı CTP milletvekilleri de katıldı.



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, “Değişim talebi sokakta yükseliyor” ifadelerini kullandı.

“Değişim talebi sokakta yükseliyor” ifadelerini kullanan Erhürman, memleketin içinde bulunduğu sorunlardan söz etti. Erhürman, “Çocuklarımız için yapmamız gerekeni hep birlikte yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamının, dünyanın dört bir yanıyla kurulacak ilişkilerle Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Dört buçuk senede Kıbrıs Türk halkı ne elde etti? Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları nasıl savunulmaz hale getirildi?” diye sordu.

Erhürman, “Karar vereceğimiz şey, çocuklarımızın bu ülkede yaşayıp yaşamayacaklarıdır. Onlara gidip de dönmek istemeyecekleri değil, mutlaka dönmek isteyecekleri bir ülke bırakmak boynumuzun borcudur. Hedefimiz budur, başaracağımız da budur” diye konuştu.

Ülkede yaklaşık her insanın eşdeğerci veya tahsisci olduğunu dile getiren Erhürman, insanların farklı düzeylerde endişe yaşadığını kaydetti.

Tufan Erhürman, “Bizim öncü sektörümüz turizmdir. Ama turizmde elimizde sadece casino turizmi kaldı. Yükseköğretimde yaşananlar ortada” dedi.

-Kişi

Kitle toplantısında konuşan Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi, çok önemli bir sürecin kendilerini beklediğine dikkat çekti.

“Memleketin gündemi malum. Karşımızda, hiç olmadığı kadar bizi umutsuzluğa sevk edecek politikalar izleniyor. Bu halkın umudu olmak bizim borcumuzdur. Bizim için bu seçim, herhangi bir aday seçimi değil, bir kırılma noktasıdır. Bu seçimi kazanmak zorundayız” diyen Kişi, söz konusu süreçte herkese düşen görevler olduğunun altını çizdi.

-Gulamkadir

Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de, son siyasal gelişmeleri değerlendirmek ve yaşanan süreçlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için bir araya gelindiğini söyledi.

Gulamkadir, “Özellikle bölgemizde yapılmasını istediğimiz yol haritasını belirlemek için önerilerinize ihtiyacımız var. Katılımcı bir toplantı yapmayı hedefliyoruz. Rüzgâr arkamızda. Bu salondaki herkesin seçim tecrübesi var. Katkılarınız bizim için çok önemli. CTP’nin tek başına iktidara gelişi yakındır. Bu inançla yoldayız. Çalışarak başarıya ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.