Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji Merkezi’nde bugün gerçekleştirilen törene, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim, Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Çocuk Onkoloji Servisi Çocuk Hematoloji Uzmanı Ayşe Sayılı Erenel, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı temsilcileri, çocukların kesintisiz eğitim almalarını sağlayan öğretmenleri ve aileleri katıldı.

-Aytunç

Törende konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, 2024-25 yılında öğrencilere eğitim veren öğretmenlere, bu süreçte çocuklara destek olan Dr. Burhan Nalbantoğlu doktor ile personeline ve çocukların yanında olan ailelere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Şirket, öğrencilerin bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı, mutlu ve başarılı olmaları temennisinde bulundu.

-Kalfaoğlu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu da engelsiz bir eğitim olanağı sağlayan Onkoloji Servisi hekim ve hemşirelerine ve Millî Eğitim Bakanlığı ile öğretmenlerine teşekkür etti.

Çocukların tedavileri sırasında da eğitimlerinin devam ettiğine işaret eden Kalfaoğlu, çaba ve başarılarından dolayı çocukları tebrik etti.

-Erenel

Çocuk Onkoloji Servisi, Çocuk Hematoloji Uzmanı Ayşe Sayılı Erenel ise Çocuk Onkoloji ekibi olarak hastalarına her zaman katkı koyan başta Millî Eğitim Bakanlığı, düzenli olarak hastaneye gelip çocuklara eğitim veren öğretmenlere ve ailelere teşekkür etti.

Dayanışma içerisinde verimli bir öğretim yılının daha tamamlandığını ifade eden Erenel, “Öğrencilerimizin haklı sevinçlerini ve ailelerimizin haklı gururlarını onlarla paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım.” dedi.

Konuşmaların ardından İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarından 3 öğrenciye Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket tarafından karneleri ve hediyeleri verildi.