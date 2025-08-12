Rum kesiminde geçen cumartesi sabah karşı “Mağusa’ya” bağlı Frenaros bölgesinde meydana gelen olayda, tartıştığı 61 yaşındaki şahsa arabasıyla çarpıp kaçan Marinos Kuruniadis isimli 48 yaşındaki cinayet girişimi zanlısının Rum polisi tarafından hala daha arandığı ve söz konusu şahsın KKTC’ye kaçmış olabileceği iddia ediliyor.

Rum polisinin cinayet girişimi zanlısının tespit edilmesiyle ilgili araştırmalarını sürdürdüğünü yazan “Philenews” haber sitesi, Rum polisinin şahsın fotoğrafını cumartesi günü kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

“Philenews’ün” elde ettiği bilgilere göre Rum yetkililerin, söz konusu şahsın kontrol edilmeyen bir geçiş noktasından KKTC’ye kaçmış olabileceği olasılığını araştırdığı belirtilirken, “Vrisulles” bölgesinin KKTC’ye yakınlığı göz önüne alındığında bunun en ağır basan senaryo olduğu öne sürüldü.

“Strovilya” (Akyar) ve “Pergama” (Beyarmudu) sınır kapılarında kontroller yapan İngiliz Üslerinin durumdan haberdar edildiği ve benzer bilginin başka sınır kapılarına da verildiği belirtilirken, söz konusu şahsın tespit edilmesi için Rum kesiminde de araştırmaların sürdüğü yinelendi.