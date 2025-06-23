KKTC Cimnastik Federasyonu’nun, “Var Bir Hayalimiz – 2032” sloganıyla 2032 olimpiyatlarına sporcu hazırlama çalışmaları devam ediyor.

2032 olimpiyatlarında sahne alabilmek için çalışmalarına devam eden Cimnastik Federasyonu sporcuları Nida Toko, Elvin Altındağ ve Aslı Aslı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 23 – 27 Haziran tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan kamp çalışmaları için İzmir’e gittiler.

Nida Toko, Elvin Altındağ ve Aslı Aslı İzmir’de antrenörleri Mustafa Erbulut ve Berk Aydoğan eşliğinde çalışacaklar.