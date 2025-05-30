Süper Ligde yeni sezonda yine şampiyonluk hedefinde olacak olan Cihangir, yen sezon kadrosunu şekillendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Cihangir, iç transferde Selçuk Sergeç ve Hakan Karacaoğlu ile yeniden anlaştı.

Serbest transfer hakkı bulunan deneyimli oyuncu Selçuk Sergeç, yen sezon için kulübüyle el sıkıştı. Cihangir savunmasının önemli oyuncusu olan, zaman zaman ileriye çıkarak attığı gollerle bilinen Selçuk Sergeç, yeni sezonda da kulübünün formasını giyecek.

Öte yandan Cihangir, Hakan Karacaoğlu ile de yeniden anlaştı. Serbest transfer hakkı bulunan deneyimli oyuncu Hakan Karacaoğlu, yeni sezon için kulübüyle el sıkıştı. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen farklı mevkilerde de oynama özelliği olan Hakan Karacaoğlu yen sezonda da kulübünün formasını giyecek.