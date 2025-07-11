KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre 2025 yılının ilk üç ayında toplam 276 kişi çek yasağına takıldı. Çek kullanmaktan men edilenlerin sayısı 2024’ün ilk çeyreğindeki 171 yasaklıya kıyasla %61.4; 2023’e kıyasla %69.9 oranında arttı. Merkez Bankası’nın Birinci Çeyrek Raporu, Ocak ayında 94; Şubat ve Mart aylarında ise 91’er kişinin çek yasağına girdiğini gösteriyor. Geçen yılın ortalarından itibaren düşüş eğilimini terk ederek yükselmeye başlayan çek yasaklı sayısının, bozulan ekonominin de etkisiyle önümüzdeki aylarda artması bekleniyor.

SON 4 YILIN EN YÜKSEĞİ

Merkez Bankası verileri, 2025’in üç aylık döneminde çek kullanmaktan men edilen kişilerin sayısının son 4 yılın en yüksek rakamı olduğunu gösteriyor. Verilere göre geçtiğimiz 10 yılın birinci çeyreklerinde çek yasaklı sayısı şöyle saptandı: 2015’te 1,081 (bin 81) kişi; 2016’da 766 kişi; 2017’de 726 kişi; 2018’de 442 kişi; 2019’da 812 kişi; 2020’de 373 kişi; 2021’de 317 kişi; 2022’de 267 kişi; 2023’te 163 kişi ve 2024’te 171 kişi.

57.1 MİLYON LİRALIK ÇEK

Verilere göre, 2025’in ilk üç ayında “karşılıksız duruma düşen çek adedi ve bu çeklerdeki toplam tutar”, 2024’ün aynı dönemine göre hem adet hem de tutar olarak ciddi oranda arttı. Bu yılın birinci çeyreği sonunda karşılıksız çıkan 402 adet çek, geçen yılın aynı döneminde kıyasla %29 oranında daha fazla. Ocak-Mart 2024’te bu sayı 291 çek olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl “karşılıksız” duruma düşen çeklerdeki tutar 37 milyon 256 bin lira olurken, bu miktar 2025’te %53.5 artışla 57 milyon 175 bin liraya çıktı.