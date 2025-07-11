UBP – YDP – DP Hükümeti, akaryakıt fiyatlarına 2 hafta arayla bir zam daha uyguladı, buna göre kurşunsuz 95 ve 98 için yaklaşık 1,5 TL, Euro Diesel ve Gaz Yağı içinse 2 TL’yi aşan zam gerçekleşti.

Buna göre

Kurşunsuz 98 oktan benzin 40,12 TL’den, 41.62 TL’ye

Kurşunsuz 95 oktan benzin 39,12 TL’den 40.62 TL’ye

Euro Diesel 37,73 TL’den 40.75 TL’ye

Gaz Yağı ise 37,73 TL’den 40.10 TL’ye yükseldi.

Yeni fiyatlar dünden itibaren yürürlüğe girdi.

Benzin fiyatı 22 Mayıs, euro dizel ve gazyağı fiyatı ise 26 Haziran'da düzenlenmişti.