Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara temasları kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile bir araya geldi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yükseköğretim alanında KKTC ve Türkiye arasındaki iş birliğinin gelişmesine yönelik imkanlar değerlendirilerek, Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören KKTC’li öğrencilerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca 2019 yılında imzalanan yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakatın günümüz koşullarına uygun olarak güncellenmesinin de ele alındığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, bugüne kadar yapılan iş birliklerinden ve elde edilen olumlu sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. Gerek KKTC yükseköğreniminin, gerekse de öğrencilerin önünün açılması için YÖK ile uyumlu şekilde çalışmaların yürütüldüğünü işaret eden Çavuşoğlu, YÖK Başkanlığı ile yapılacak her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

YÖK Başkanı Erol Özvar ise görüşmede, KKTC’nin üniversite adası olması yönündeki çalışmalara desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, “Bilimin ve eğitimin her türlü ambargonun önünü açacağını bilerek hareket ediyoruz.” dedi.

Türkiye’nin yabancı uyruklu öğrenci sayısında dünya sıralamasında İngiltere ve Almanya’dan sonra üçüncü sırada yer aldığını kaydeden Özvar, bu deneyimlerini KKTC ile paylaşmaya hazır olduklarını da söyledi.

Elde edilen başarının Türkiye’deki üniversitelerin dünya sıralamalarında daha üst sıralara yükselmesi sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Özvar, KKTC üniversitelerinin de dünya sıralamalarında yer alabilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyarette, Bakan Çavuşoğlu’na KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ile KKTC Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Mehmet Ali Keleş eşlik etti.