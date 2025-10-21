Canaltay yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlandığını ifade ederek, “Öncelikle seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman’ı içtenlikle tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle, geride kalan beş yıllık görev süresi boyunca büyük bir özveri ile hizmet eden Sayın Ersin Tatar’a da teşekkür etmeyi borç biliyorum” dedi.

-“Alınan oylar, ülke yönetim tarzımıza, parti içi yapımıza ve siyaseti ele alış biçimimize verilmiş net bir uyarıdır”

Seçim sonuçlarının, sadece bir adayın kazanması ya da kaybetmesi anlamına gelmediğini, halkın bu seçimde güçlü bir mesaj verdiğini kaydeden Canaltay, şöyle devam etti:

“Alınan oylar, bir federasyon tercihi olarak okunmamalıdır, tam aksine ülke yönetim tarzımıza, parti içi yapımıza ve siyaseti ele alış biçimimize verilmiş net bir uyarıdır. Bu uyarıyı doğru okumak, geleceğe hazırlanmak adına en önemli sorumluluğumuzdur.

UBP, son üç seçimde de aynı ekiple, aynı anlayışla yola çıkmış ve her defasında kaybetmiştir. Kaybederken de tedbir almamış, kendi içinde bir muhasebe yapmamıştır. Bu tablo, bir siyasi partinin geleceğini ve ülke yönetimine olan iddiasını tartışılır hale getirmiştir. Halk, kaybetmeye alışmış bir UBP istememektedir.”

-“Parti içerisinde yapılan uygulamalar siyaseti güçlendirmek yerine zayıflattı”

Parti içerisinde yapılan uygulamaların siyaseti güçlendirmek yerine zayıflattığını ifade eden Canaltay, “Görev dağılımları ehliyet ve hakkaniyet esasına göre değil, dar çevrelerin tercihleriyle yapılmıştır. Bu durum hem parti tabanında kırgınlıklar yaratmış, hem de halkın gözünde güven kaybına yol açmıştır” dedi.

Bugün UBP’nin önünde iki seçenek olduğunu kaydeden Canaltay, “Ya bu sessizlik sürecek ve kaybetmeye devam edecek, ya da kendi içine dönüp ciddi bir özeleştiri yaparak güçlenecek, Kıbrıs Türk halkına hizmeti sürdürecek. Çıkan söylentiler, parti içerisindeki kırgınlıklar ve halkın bize yönelttiği güvensizlik ortadadır. Artık bu sorunları halının altına süpürme lüksümüz yoktur” vurgusu yaptı.

-“Halk, siyasette değişim, adalet, liyakat ve samimiyet istiyor”

Halkın, siyasette değişim, adalet, liyakat ve samimiyet istediğini belirten Canaltay, “Partimizin yeniden güçlenmesi için olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekmektedir. Parti delege sistemine dönerek, gerçek sahipleri olan delegeler, örgütler ve üyeler söz sahibi olmalı, yeni bir yol haritası belirlenmelidir” dedi.

Canaltay son olarak şunları kaydetti:

“Ben inanıyorum ki, doğru adımlar atıldığında UBP yeniden halkın güvenini kazanacaktır. Ancak bunun için önce kendi iç muhakememizi yapmak ve bu büyük başarısızlıktan ders çıkarmak zorundayız.”