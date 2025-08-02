Lefkoşa’da meydana gelen Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan tutuklanan Mehmet Ali Yağmur dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 2025 yılı Ocak-Temmuz ayları içerisinde müstahdemi olduğu Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren bir şirketin alacaklarına karşılık olarak, tahsil ettiği toplam 7 bin dolar nakit parayı iş yerine vermeyerek sirkat ettiğini yineledi.

Polis şikâyetin 19.07.2025 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, ifadesinde 9 adet kumarhaneye girip harcama yaptığını söylediğini anlattı.

Polis, müştekinin yapmış olduğu araştırmada yine zanlının konu şirketin alacaklarına karşılık olarak bin 980 STG., 2 bin 25 dolar ve 109 bin 601 TL meblağlı makbuzları da yazıp tahsil ettikten sonra konu parayı çalıştığı iş yerine vermediğinin tespitini yaptığını mahkemeye aktardı.

Meseleye ilişkin muhasebe kontrollerinin halen devam ettiğini belirten polis, ayrıca ilgili firmanın yapmış olduğu kontrolde; zanlıya teslim edilen 2 adet makbuz defterinin kayıp olduğunun tespit edildiğini ve makbuz defterleri ile makbuzların halen arandığını mahkemeye aktardı.

Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlının gerek fatura keserek gerekse fatura kesmeden tahsil etmiş olduğu ilk nazarda tespit edilen ve şirketin 17 müşterisine ait toplam 27 bin 618.36 dolar, 3 bin 720 sterlin, 100 Euro ve 203.002 Türk Lirası'nın sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, 29.07.2025 ve 30.07.2025 tarihinde yapılan tespitler neticesinde zanlının makbuz kesmeden 2 firmadan toplam 2000 dolar ve 3500 Euro'yu tahsil edip şirkete yatırması gerektiği halde yatırmayarak sirkat ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini ve miktarın artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyen polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.