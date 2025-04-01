Aksa 1. Ligin batı temsilcilerinden Yalova’da takımın sıkıntılı süreci ligin ikinci devresinde devam ederken, İbrahim Çağoğlu, camiayı birlikteliğe davet etti. Yalova sempatizanları ve eski başkanlara seslenen Çağoğlu şunları söyledi;

Sevgili büyük Yalova camiası;

Bilmenizi isterim ki son dönemlerde Futbol A takımı inanılmaz bir düşüş yaşamaktadır. Bu düşüşü anlık bir başarısızlık olarak zannetmeyin asıl olan sezon başından beri yaşanan olumsuzluklar, maddi sıkıntılar, yalnızlık hissi yaşamalarına rağmen elinden gelenin fazlasını yapan ve ilk devreyi bir üst lige çıkma konumunda bitiren o futbolcular, teknik heyet, başkan ve 3-4 yöneticinin sayesindedir. Bugün Bayram günü olmasına rağmen antrenmanda teknik heyet ve 7-8 futbolcu olduğundan yapılmadı

.. Düşüş aslında karakterli futbol takımının gösterdiği üstün performansın perde arkasıdır.. Buradan tüm Yalova sempatizanlarına da sesleniyorum. Eski başkanlar, eski yönetim kurulu üyeleri, kadın kollari, büyük Yalova taraftarı ; herkesin elini maddi manevi taşın altına koyması gereken bir döneme girdik. Kırgınlıkların küslüklerin bitip camianın çok ivedi bir şekilde birlik olması lazımdır.. Var olduğu tarihden başarılarla yetiştirdiği sporcularla herkesin sempatizanı olduğu bu camia yokluklar içinde yok olup gitme yolundadır.. Başkan ve yönetimden 3 4 kişi ellerinden gelenin fazlasını yaparak takımı buralara getirdi. Bölgenin en büyük sıkıntısı olan sponsorsuzlukla, maddi imkansızlıkla takım bu yılı da atlatır. Eğer birlik beraberlik olmazsa ileri ki yıllarda aynı sorunlar yaşanacaktır.

Biz futbolcular olarak Yalova'nın başarısızlığında vicdani sızlayan herkesi maddi manevi artık yanımızda istiyoruz..

Yalova kimsenin değil ama büyüklerimizden kalan herkesi mirasıdır.. konunun sadece maddi yönden olmadığını, manevi olarak sırtımızı sıvazlayacak camianın önde gelen kişilerini de aramızda görmekten mutluluk duyacağız..

Atalarımızdan gelen bu mirası çocuklarımıza devredebilmek adına herkesi bu kötü günleri atlatmamız için yanımıza bekliyoruz..

Anlatılacak çok şey var ama aramızda olup anın yaşanması en mantıklısıdır..