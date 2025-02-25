Formula 1'in on birinci takımı Cadillac'ın, pilot arayışı devam ediyor. Cadillac'ın danışmanı Mario Andretti, takımın pilot ismi üzerinde büyük ölçüde mutabakata varıldığını açıkladı.

Andretti, Indycar pilotu Colton Herta'nın Cadillac'ın teklif götürülecek isimler listesinin başında olduğunu duyurdu. Mario Andretti, Cadillac takımının pilot kararını sezon ortasında açıklayacağını da söyledi.

Kariyerine Formula 3'te başlayan Colton Herta, geçen sezon Indycar serisini ikinci sırada tamamladı. Birleşik Amerikalı 24 yaşındaki pilot, geçen sen McLaren takımının aracı ile test sürüşleri de yaptı.

Cadillac, Formula 1'de ilk iki yıl Ferrari motoru ile mücadele edecek. 2028'den sonra ise kendi geliştireceği motor ile yarışmayı planlıyor.