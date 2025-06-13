Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’dan bir duyarlı vatandaşımız, ülkemizde sürekli olarak engellilere karşı duyarlı olmak gerektiği konusunda söylemler olduğunu ancak en büyük engelin duyarsız sürücüler olduğunu belirterek bizlere gönderdikleri bir fotoğrafla sitem etti.

Fotoğrafın Lefkoşa’da Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi park yerinde çekildiğini belirten vatandaşımız “Lüks araç sahibi sürücü vatandaşımız engellilere ayrılmış olan engelli park yerine aracını park ederek Daire’de işini yapmış. Ama engelli vatandaş aracıyla geldiğinde nereye park edecek kimin umurunda” diyerek sitem etti.

Bu araç sürücüsünün koskocaman ‘Engelli Park Yeri’ yazan tabelayı görmemesinin imkansız olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşımız bunun tam bir duyarsızlık ve bananecilik olduğunu ifade etti.