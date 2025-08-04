Bir etkinlikte gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Rum Lider Nikos Hristodulidis, 19 Temmuz’da İskele’deki mülklerini ziyaret ettikleri sırada “tutuklanan” beş Kıbrıslı Rum’un gözaltı süresini uzatma kararına ilişkin olarak, “Bu korsanlık Kıbrıslı Türk toplumu için daha zararlı olacak” dedi.

Hristodulidis, kararın aslında Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Türkleri umursamadığını gösteren bir işaret olduğunu belirtti.

Rum Lider, Özellikle bu dönemde, kuzeye geçmenin gerekli olduğunu düşünen Kıbrıslı Rumlara ekstra dikkatli olmaları çağrısında bulundu.