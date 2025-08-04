KKTC’de tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’dan biri olan Andreas Kiprianu ve kendisine kefil olan Şener Elcil’le ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

Şener Elcil, halen Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’a Dumika Construction Ltd. üzerinden 2021 yılında arazi satışı gerçekleştirdi. Satışa konu olan Tatlısu’daki arazilerin değerinin 1 milyon 417 bin 500 Sterlin olduğu öğrenildi. Öte yandan Elcil’in kefil olduğu Kiprianu’nun, Simon Aykut’un güneyde tutuklanmasına yol açan şüphelilerden biri olduğu öne sürülüyor.

SÖZLEŞMEDE ELCİL İMZASI!…

Gıynık Gazetesi’nin ulaştığı satış sözleşmesine göre, satış işlemi 2021 yılında yapıldı. Belgede “Satış” kısmından Şener Elcil ve Elcil ailesinin bazı kişilerinin adları yer alıyor. Satışın alıcı kısmında ise, Dumika Construction Ltd. bulunuyor. Söz konusu şirket, Simon Aykut’un sahibi olduğu şirket olarak biliniyor. İddialara göre bu satışın ardından, 2025 yılında Kiprianu, kuzeyde kalan malları ile ilgili araştırma ve mal için TMK tarafına geçti. Aynı dönemde, Simon Aykut’un Rum tarafında yargılandığı davada tanıklık yapan Kiprianu, KKTC’de tutuklandı. Mahkemece açılan Kiprianu’ya kefil olan isim ise Şener Elcil oldu.

20 DÖNÜMLÜK YENİ EMLAK…

İddialara göre Andreas Kiprianu, 2022 yılında Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurarak kuzeydeki malları için başvuru yaptı. Tutuklandığı 2025 yılında da bu malların kontrolü için bölgeye giriş yaptığı öne sürüldü. Elcil’in, söz konusu büyük satışın yapıldığı bölgenin hemen yanında bulunan ve değeri 180 bin Sterlin olduğu söylenen 20 dönümlük başka bir araziyi de satışa çıkardığı ve bu arazinin halen satılmadığı iddia ediliyor. Elcil kısa süre önce Rum liderle gerçekleştirdiği görüşmede, kendisinin mal-mülk düzenini “yasa dışı” olarak nitelendiren şikayetlerde bulunmuştu.