Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 12.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemleri belli oldu.

Program şöyle;

KIRMIZI GRUP

8 Şubat 2025, Cumartesi

10.45 Dörtyol Yunus Nurol Stadı BT Güvercinlik-GG Akova Vuda (Yusuf Atlar)

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Yenierenköy-UG Tuzlaspor (Emir Turalı)

9 Şubat 2025, Pazar

10.45 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-Pile (Şahin Coşkun)

10.45 Balıkesir Stadı Düzova-NC Dörtyol (Arif Malek)

10.45 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-Aslanköy (Şakir Azizoğlu)

BEYAZ GRUP

8 Şubat 2025, Cumartesi

10.45 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-A.Gaziveren (Burak Yiğit)

10.45 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-TE Dikmen Gücü (Serkan Özdenkçi)

9 Şubat 2025, Pazar

10.45 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-Girne H.Evi (Serdar Gürpınar)

10.45 Lefkoşa Ortaköy Stadı Ortaköy-Ağırdağ Boğaz (Ahmet Genç)