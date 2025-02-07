Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 12.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemleri belli oldu.

K.Kaymaklı zoru başardı K.Kaymaklı zoru başardı

Program şöyle;

KIRMIZI GRUP

8 Şubat 2025, Cumartesi

10.45 Dörtyol Yunus Nurol Stadı BT Güvercinlik-GG Akova Vuda (Yusuf Atlar)

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Yenierenköy-UG Tuzlaspor (Emir Turalı)

9 Şubat 2025, Pazar

10.45 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-Pile (Şahin Coşkun)

10.45 Balıkesir Stadı Düzova-NC Dörtyol (Arif Malek)

10.45 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-Aslanköy (Şakir Azizoğlu)

BEYAZ GRUP

8 Şubat 2025, Cumartesi

10.45 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-A.Gaziveren (Burak Yiğit)

10.45 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-TE Dikmen Gücü (Serkan Özdenkçi)

9 Şubat 2025, Pazar

10.45 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-Girne H.Evi (Serdar Gürpınar)

10.45 Lefkoşa Ortaköy Stadı Ortaköy-Ağırdağ Boğaz (Ahmet Genç)