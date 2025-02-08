Leicestershire'da yaşayan 42 yaşındaki David Dunn, evine sadece 15 dakika uzaklıkta bulunan bir tarlada tesadüfen hazine buldu. Roma dönemine ait değerli sikkeleri bulan Dunn'ın tesadüfen hayatı değişti.

Önce bir Roma sikkesi bulduğunu söyleyen Dunn, daha sonra metal dedektörle tarlada arama yaptı. Dunn, tarla sahibiyle beraber kısa sürede hazineye ulaştığını belirtti. 50 Roma sikesi bulan Dunn, 3. yüzyıla ait bu hazinenin açık artırmaya çıkarılmasını planlıyor. Uzmanlar ise Dunn'ın 1.500 Sterlinlik tazminat alacağını söyledi.

Madeni Para Uzmanı Alice Cullen ise şunları söyledi:

"Bu, Davut'a ait Antoninianus sikkelerinin muhteşem bir buluntusu ve bunları satmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Uzmanlar bulunan paralardan bazılarının yeni para türü olduğunu açıkladı.

Dunn, hazineye nasıl ulaştığına dair, "Bir şey bana daha önce defalarca ziyaret ettiğim meraya gitmemi söyledi ve birkaç saat aradıktan sonra zayıf bir sinyal aldım. Daha sonra aynı delikte bir Roma sikkesi ve bir tane de iğne ucuyla bir tane daha buldum" dedi.

Çok heyecanlandığını söyleyen Dunn, tarla sahibi olan çiftçiden alanı kazmasını istediğini söyledi. Dunn, 4 metrekarelik alanı tarla sahibiyle beraber kazdıktan sonra toplamda 50 adet sikkeye ulaştı. Dunn, ayrıca daha fazla kazmaları durumunda farklı bir manzarayla daha karşılaşabileceklerini iddia etti.

PARALAR SATIŞA ÇIKACAKLAR

Buluna madeni paralar, 18 Şubat'ta Noonans Mayfair'de düzenlenecek İngiliz ve Antik Madeni Paralar satışında tek parti halinde 1.200 ila 1.500 sterlin arasında bir fiyata satılacak.

Dunn, parayı nasıl harcayacağına dair ise şunları söyledi:

"Nereye harcayacağımı bilmiyorum. Para beni ilgilendirmiyor, sadece tarih bulmak benim sevdiğim şey. Çiftçi, Covid'den bu yana zor birkaç yıl geçirdi. Bu yüzden herhangi bir şekilde yardımcı olabilecekse paranın çoğunu ona vermek istiyorum"