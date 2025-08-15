Fileleftheros’un “Kıbrıs Toplumu Afzal Khan’ın İstifasını İstiyor” başlıklı haberine göre “Birleşik Krallık Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis Khan’ın istifa etmesi talebini Birleşik Krallık İşletme ve Ticaret Bakanı’na gönderdiği mektupla talep etti.

Karaolis Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ve Kuzey Amerika Bakanlığı, Partiler arası Kıbrıs Grubu, Sarah Sackman KC MP, Gölge Avrupa Bakanı ve Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserine gönderdiği mektupta Afzal Khan’ın KKTC ziyaretinden ve burada yaptığı açıklamalardan “hayal kırıklığı ve derin bir kaygı” duyduğunu belirtti.

Mektupta Khan’ın ülkeye Ercan Havalimanı’ndan giriş yapması, "tanınmamış ve gayri yasal” olduğu öne sürülen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti himayesinde gerçekleştirilen aktivitelere katılması ve KKTC bayrağı önünde poz vermesinin “Birleşik Krallığın kurumsal politikasından ve uluslararası kurallardan endişe verici bir sapma olduğu” iddia edildi.

Mektupta, “Bu nedenle derhal Ticaret Özel Temsilciliğinden alınmasını ve (İngiliz) hükümetin, (Khan’ın) eylemleri ile arasına resmen mesafe koymasını talep ediyoruz” ifadesini kullanıldı.

Birleşik Krallık Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu'nun 300 binden fazla Rum asıllı Birleşik Krallık vatandaşını temsil ettiği kaydedilen mektupta, Khan’ın adaya gelişinde kullandığı Ercan Havalimanı’nın 1974’ten beri “yasadışı faaliyet gösterdiği” iddia edildi. KKTC’nin, Türkiye dışında, Birleşik Krallık da dahil BM üyesi bütün ülkeler tarafından tanınmadığı belirtilerek Khan’ın Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmasının “diplomatik açıdan kınanması gerektiği ve etik açıdan da haksız olduğu” öne sürüldü.

Hristos Karaolis ayrıca Birleşik Krallık İşletme ve Ticaret Bakanlığı’nın veya diğer hükümet birimlerinin Khan’ın KKTC’yi ziyaret etme niyetinden haberdar olup olmadığı, herhangi bir -sözlü ya da sessiz kalarak- onaylama yahut çekimser kalma durumu olup olmadığı konusunda “derhal izahat verilmesini” talep etti.

Birleşik Krallık hükümetinin onayı yoksa bunun ve (KKTC’yi) “tanımama politikasının bu tür eylemlerden erozyona uğramayacağının ve hükümet yetkililerinin uluslararası hukuka, Birleşik Krallığın politikasına ve Garanti Anlaşmaları tahtındaki taahhütlerine aykırı eylemlere karıştıklarında hesap vereceklerinin” teyit edilmesi talep edildi.