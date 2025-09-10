Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan İlisas Kourtı, Abdelhamid Ziani ve Mohamed Belmourd dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 5 Eylül 2025 tarihinde saat 00.22'de Lefkoşa'da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan bir market içerisinden toplam değerleri 6 bin 855 TL olan muhtelif gıda ve içecek ürünlerini çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu İlias Kourti'nin 06.04.2025 tarihinden itibaren KKTC'de toplam 155 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Korti’nin ülkede ikamet izinsiz olduğunu belirterek, davaları görülünceye kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, zanlı Ziani’nin öğrenci ve yasal konumda olduğunu, 16.04.2025 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen ev açma ikametgahtan sirkat meselesi ile alakalı açıkta meselesi bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı Belmord’un da öğrenci ve yasal konumda olduğunu ve poliste herhangi bir sabıkası bulunmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Abdelhamid Ziani ve Mohamed Belmourd’un yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına ve 300’er bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi. Gazi, zanlı İlisas Kourtı’nin ise 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.