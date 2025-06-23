Doğu Akdeniz’de savaş korkusu büyüyor, Larnaka Havalimanı’nda yoğunluk tavan yaptı. İsrail’den yatlarla Güney Kıbrıs’a gelen yüzlerce kişi Avrupa ülkelerine geçiyor.

İsrail ile İran arasındaki savaş gerilimi, yalnızca cephe hattında değil, sivil yaşamda da derin izler bırakıyor. İsrail’den kalkan onlarca özel yat her gün Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Limassol limanlarına ulaşıyor. Gözle görülür şekilde artan bu akış, savaş korkusunun artık fiziki bir kaçışa dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Larnaka Havalimanı şu sıralar adeta bölgesel bir tahliye merkezi gibi çalışıyor. Güney Kıbrıs’a yatlarla gelen İsraillilerin bir bölümü burada kalırken, birçoğu ikinci vatandaşlıklarını kullanarak Avrupa ülkelerine uçuyor. Havalimanında artan talep nedeniyle çok sayıda havayolu şirketinin ek ve özel seferler düzenlediği, bazı uçakların arka arkaya kalkış yaptığı bildiriliyor.

Güvenlik birimlerinden sızan bilgilere göre her gün ortalama 50 ila 60 yatın İsrail’den Larnaka ve Limasol’a geldiği tespit edildi. Bu yoğunluk, hem deniz hem de hava trafiğini baskı altına almış durumda. Özellikle Tel Aviv çıkışlı yatların, kısa sürede Güney Kıbrıs limanlarına ulaştığı ve burada lojistik destek aldığı da belirtiliyor.

İsraillilerin çok küçük bir bölümünün KKTC’ye geçtiği, çoğunun ise Güney Kıbrıs’ta konakladıktan sonra Larnaka üzerinden Avrupa’ya geçtiği gözlemleniyor. Bu tablo, savaşın yalnızca askeri alanlarda değil, sivil hayatta da büyük tahribat yaratabileceğini bir kez daha gösteriyor.

Uzmanlar, İran ile İsrail arasında yaşanacak doğrudan bir çatışmanın tüm Doğu Akdeniz’i içine çekebileceği uyarısında bulunuyor. Ölüm korkusu ve belirsizlik, İsrail halkını alternatif kaçış yollarına yöneltmiş durumda. Güney Kıbrıs ise bu kaçışta kritik bir transit nokta haline geldi.

Larnaka Havalimanı şu anda bir savaşın gölgesinde, sivil tahliye üssüne dönüşmüş durumda.