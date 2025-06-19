Politis gazetesi, tatil için veya farklı sebeplerle Güney Kıbrıs’ta olan ve İsrail-İran savaşından dolayı hava sahasının kapanması üzerine adada mahsur kalan İsrailliler için dün, İsrail hükümetinin uçuşların yeniden başlamasına yeşil ışık yakması üzerine 13 özel uçuş düzenlendiğini yazdı.

Gazete, Hayfa ile Tel Aviv’e yapılacak uçuşlarla yaklaşık bin İsraillinin ülkelerine dönmesinin hedeflendiğini kaydederken, İsrail Ulaştırma Bakanlığı yaklaşık 150 bin İsraillinin ülke dışında olduğunu ve yaklaşık 50 bininin geri dönmek için talepte bulunduğunu belirtti.

Hayfa’dan dün, “Crown Iris” adlı kruz gemisiyle, İsrail’de mahsur kalan yaklaşık 1500 Amerikalı, Avustralyalı, Arjantinli ve Kanadalı turistin Güney Kıbrıs’a sığındığını yazan gazete, bu kişilerden bazılarının otellere yerleşerek birkaç gün içinde ülkelerine döneceğini; bir kısmının da doğrudan havalimanına giderek ülkelerine gidecek uçaklar için arayışa girdiğini kaydetti.

Gazete, havalimanındaki yolcu trafiğinin epey arttığını ve üst düzey güvenlik tedbirleri alındığını belirtirken, Rumların “Crown Irıs” kruz gemisiyle yolculuk yapmadığını ve İsraillilerin de adadan “Estia” planı çerçevesinde ayrılmadığını yazdı.

Haberde, önümüzdeki günlerde “Crown Iris” gemisinin aynı amaçla birkaç sefer daha gerçekleştireceği ifade edildi.

Gazete, İsrail’de bulunan bazı Rumların da, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleriyle Mısır üzerinden Güney Kıbrıs’a döndüğünü yazdı.

Rum Haber Ajansı KİPE’nin haberine göre, Rumların bir kısmının İsrail’de bulunan Yunanlarla birlikte C-130 ve C-27 askeri nakliye uçaklarıyla Mısır’ın Sharm El Sheikh Havalimanı’ndan Atina’ya uçtuklarını, oradan da Güney Kıbrıs’a döndüklerini kaydeden gazete, diğer kısmının da Slovakya Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklarla Ürdün üzerinden, İran’da bulunan küçük bir kısmının da Ermenistan üzerinden dönüş yaptığını belirtti.

Haberde, tedavi amacıyla İsrail’de bulunan 4 hastanın da ambulans uçakla Güney Kıbrıs’a getirildiği; kalanların da refakatçileriyle birlikte ilerleyen günlerde getirilebilmesi için çabaların sürdüğü ifade edildi.

-Kombos’tan açıklama

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın önceliğinin, İsrail ve İran’daki Rumların güvenli şekilde adaya dönmesi olduğunu ve Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un dünkü açıklamalarında, bu doğrultuda yapılan faaliyetleri anlattığını yazdı.

Kombos, İsrail ile İran’daki diplomatlarıyla koordinasyon halinde olduklarını ve Dışişleri Bakanlığı’nda oluşturulan kriz masasındaki yetkililerin çabaları sonucu, İsrail’den 17, İran’dan da 5 Rum’un adaya dönmek üzere güvenli bölgelere nakledildiğini açıkladı.

-Yatlar da İsraillilerin ülkelerine dönüş aracı olarak görev yapıyor

Gazete, bir başka haberinde ise İsraillilerin ülkelerine dönmek veya Güney Kıbrıs’a sığınmak için yatları kullandığını yazdı.

Elde ettiği bilgilere göre, yaklaşık 500 İsraillinin, yatlarla Güney Kıbrıs-İsrail arasında yolculuk yaptığını kaydeden gazete, bu gidiş-gelişlerin yetkili makamların denetimi altında olduğunun açıklandığını belirtti.