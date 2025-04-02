Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci aldığı sevk kararlarını açıkladı.

Yapılan açıklamada Mormenekşe ile Türk Ocağı arasında oynanan müsabakada sebep olduğu saha olayları nedeniyle Mormenekşe ile olaylara karıştığı raporlardan tespit edilen Türk Ocağı oyuncuları Hasan Yanaroğlu ve Mahmut Fansa disipline sevk edildi. Atoll Kozanköy ile M. Hacıali Yılmazköy arasında oynanan müsabakada sebep olduğu saha olayları nedeniyle Atoll Kozanköy de disipline sevk edildi.

KTFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

KTFF Soruşturma Merci, 02.04.2025 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

1. 22588 maç numarasıyla 29.03.2025 tarihinde AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK – Türk Ocağı Limasol SK takımları arasında oynanan müsabakada Mormenekşe GBSK’nin neden olduğu saha olayları sebebi ile Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmesine,

2. 22588 maç numarasıyla 29.03.2025 tarihinde AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK – Türk Ocağı Limasol SK takımları arasında oynanan müsabakada olaylara karıştığı raporlardan tespit edilen Türk Ocağı Limasol SK’nın 104807 lisans numaralı futbolcusu Hasan Yanaroğlu’nun ve Türk Ocağı Limasol SK’nın 114161 lisans numaralı futbolcusu Mahmut Fansa’nın Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi uyarınca,

3. 22595 maç numarasıyla 29.03.2025 tarihinde AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı’nda oynanan Atoll Kozanköy SK – M. Hacıali Yılmazköy SK takımları arasında oynanan müsabakada Atoll Kozanköy SK’nın neden olduğu saha olayları sebebi ile Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.