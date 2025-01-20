Girne'de Beylerbeyi yolu üzerinde önceki gün seyir halinde bir aracın arkasında çocukların güvensiz bir şekilde taşınması, görenleri hayrete düşürdü.

YA 685 plakalı sorumsuz pickup sürücüsü, iki çocuğu aracın arkasına bindirerek yolculuk yaptı.

"Bu kadar ölümlü kazanın olduğu bir zamanda halen bu şekilde hakaretler akıl alır gibi değil" diyen vatandaşlar, isyan etti.

Girne'de Kurtuluş Caddesi üzerinde seyreden bir araçta, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşınması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti.

Aracın koltuklarından başka bir yerde insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşıyan araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilerek araç sürücüsüne 6065,40 TL para ve 10 ceza puanı kesildi.