Gönyeli’de faaliyet gösteren bir bet ofisinde, yatırdığı bet kuponlarının kaybetmesi üzerine iptal işlemi yaparak parayı kasaya yatırmayıp sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Refik Oymak, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, 29–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında zanlının müstahdemi olduğu şirkette çalıştığı sırada oynamış olduğu toplam 20 bin TL’lik iki kuponun kaybetmesi üzerine 2 bahis kuponunu iptal edip parayı kasaya yatırmayarak sirkat ettiğini aktardı. Polis, olayın bilgilerine 5 Eylül 2025 tarihinde ulaşıldığını ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu ifade ederek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.