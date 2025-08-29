Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi başladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1 rövanşında İsviçre ekibi Laussane’a sahasında 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta saatler içinde teknik direktör değişikliği yaşandı.

Şok yenilginin ardından hemen toplanan yönetim kurulu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Siyah-beyazlı yönetim kararın ardından hızlı bir şekilde Sergen Yalçın ile temasa geçti. Taraflar kısa sürede anlaşmaya vardı.

Tecrübeli çalıştırıcının, Beşiktaş’ın başındaki ilk antrenmanına bugün çıkması bekleniyor.

Beşiktaş, 29 Ocak 2020 tarihinde teknik direktörlüğe getirilen eski futbolcusu Sergen Yalçın'la, 2020-2021 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'la aynı dönem Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.