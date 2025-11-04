- Lefkoşa’da tır alevlere teslim oldu

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu üzerindeki Erülkü Süpermarket mevkiinde bugün saat 10.30 sıralarında park halindeki çalışır durumdaki bir tırda yangın çıktı. Elektrik aksamında meydana gelen kısa devre nedeniyle çıktığı düşünülen yangında, aracın ön bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

- Seyir halindeki araçta çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı

Öte yandan Boğazköy-Girne ana yolunun Ciklos bölgesinde dün sabah saat 08.40'da seyir halindeki FB 002 plakalı araçta muhtemelen motor kısmındaki elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Olayda aracın elektrik kabloları, kaput keçesi, motor aksamları ve muhtelif plastik parçaları zarar gördü.

- Güzelyurt’ta üretim tesisinde yangın

Aynı gün Güzelyurt’ta saat 10.00 sıralarında, kahve üretimi yapılan bir tesiste kahve kavurma makinesine bağlı termostatın devreye girmemesi sonucu oluşan aşırı ısınmadan yangın çıktı. Yangında makinenin haznesi, kazan deposu, baca borusu ve bazı teknik aksamlar yandı.

- Arazi yangınları

Meriç Köyü’nün kuzey kısmındaki dere yatağında dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangında, kuru otlar, kamışlar, ılgın ağaçları ve 63 okaliptüs ağacı yanarak zarar gördü.

Öte yandan, İncirli-Düzce ana yolunda 2 Kasım günü saat 14.30'da henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında, yaklaşık 10 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile 90 bahçe sulama borusu yandı.

Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.