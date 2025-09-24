Kamu-İş, kıdem tazminatı davasını kazanmalarına rağmen ödemeleri yapmadıkları gerekçesiyle devleti değil bu kez doğrudan Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Sezai Emre’yi dava etti.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-İş) bağlı Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve sendikaya bağlı üyeler, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Sezai Emre’ye karşı Yüksek Mahkeme’de dava dosyaladı.

Dava, “Göç Yasası” diye nitelendirilen 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamındaki işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmemesi gerekçesiyle açıldı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu başvuru öncesinde Mahkemeler önünde yaptığı konuşmada, hükümetin, mahkeme kararlarına uymayıp, keyfi hareket ettiğini ileri sürdü.

Üyelerinin, Toplu İş Sözleşmesi’nden gelen kıdem tazminatı hakları olduğunu ifade eden Serdaroğlu, Göç Yasası kapsamında işe alınan kişilere, “Kıdem tazminatı hakları olmadığının” söylendiğini, bunun üzerine sendikanın mahkemeye başvurduğunu hatırlattı. Bu konuda mahkeme kararı olduğunu kaydeden Serdaroğlu, hükümetin istinafı da kaybettiğini belirtti.

Maliye Bakanı’nın, mahkeme kararına rağmen “Kıdem tazminatlarının ödenmeyeceğini” söylediğini iddia eden Serdaroğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova'yı eleştirdi.

Her zaman haklının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Serdaroğlu, “Sonunda biz kazanacağız, herkes de bunu görecek” diye konuştu.

Dosyalayacakları davanın diğerlerinden bir farkı olduğunu dile getiren Serdaroğlu, davanın şahıslara karşı açılacağını söyledi ve şöyle devam etti:

“Mahkeme kararları olmasına rağmen İyi İdare Yasası ve Anayasa tahtında bu kararlara uymayan memurlara açacağız davayı… Yani kime? Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Sezai beye ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya. Şahıslarına açacağız bu davayı, bu paraları kendilerinin ödemesi gerektiğini iddia ediyoruz.”

Yasalara ve hukuka bağlı olunması gerektiğini kaydeden Serdaroğlu, “Biz devletin bütünlüğünden yanayız, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilerliyoruz” dedi.

Bürokratların siyaseten değil liyakata göre atanması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü’nü de eleştirerek, Maliye Bakanına doğru yolu gösteremediğini öne sürdü. Serdaroğlu, mahkemelere güveninin ise sonsuz olduğunu ifade etti.

Serdaroğlu son olarak, kıdem tazminatını hükümete bağışlamak isteyen üyelerinin, sendikaya gelip, form doldurarak bunu yapabileceğini belirtti.

Avukat Şefik Aşçıoğulları da, yaklaşık iki sene önce emekli olan sendika üyesi bir vatandaşın çocuklarının eğitimi için arsalarını sattığını, Güney Kıbrıs’ta çalışmak zorunda kaldığını anlattı. Aşçıoğulları, söz konusu vatandaşın sendikayla birlikte mahkemeye müracaat yapacağını kaydetti.

Çalışanların hakkı için tekrar mahkemeye başvurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Aşçıoğulları, mahkemelerin adil bir şekilde karar vereceğinden şüphesi olmadığını söyledi.