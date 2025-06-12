KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Alican Er dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 9 Haziran 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Minareliköy’de devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergileyen zanlının yasal statüsüne bakıldığını söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Ağustos 2023 tarihinden beri 678 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ihraç işlemleri için yazışmalar yapılacağını kaydetti. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Beni Türkiye’ye iade etmeyin, can güvenliğim yok, KKTC’ye sığınmak istiyorum” dedi.

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Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.