Bengihan, İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığı artış oranını hesaplamada kullandığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Endeksi Sepeti’nin artık güncelliğini yitirdiğini ve acilen yenilenmesi gerektiğini de söyledi.

Yazılı açıklamasında, pahalılık karşısında halkın alım gücünün sürekli gerilediğini ve her geçen gün daha da fakirleştiğini savunan Bengihan, “Çalışanlar, emekliler ile dar ve sabit gelirli kesimler çok zor günlerden geçiyor” dedi.

“Değil sağlıklı beslenme, birçok aile çocuklarının karnını dahi doyurmakta zorlanıyor. Kahvaltı yapmadan okula giden azımsanmayacak sayıda çocuk olduğuna öğretmenlerimiz şahit oluyor” diyen Bengihan, alım gücünü korumada önemli bir araç olan hayat pahalılığı ödeneğinin anlamını yitirdiğini söyledi.

Bengihan, “Günümüz tüketici alışkanlıklarını yansıtmayan bu sepetle halkın hissettiği hayat pahalılığı hesaplanamaz” diyerek, Ekim ayı hayat pahalılığı oranının yüzde 1,09 olarak açıklanmasının da sepetin acilen güncellenmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu öne sürdü.

Sendika olarak bu konuyu defalarca gündeme getirmelerine rağmen hükümetin hiçbir adım atmadığını da ileri süren Bengihan, “UBP-DP-YDP hükümetinin halkın refahını artırmak, yaşam kalitesini yükseltmek gibi bir gailesi olmadığını her gün yaşayarak görüyoruz. Çalışanlar, emekliler ve devlet desteğine muhtaç kesimler günden güne fakirleşirken, onların tek derdi koltuklarını korumaktır” dedi.

Bengihan açıklamasının sonunda, “Omuzlarında halkının sorumluluğunu hissetmeyenlerin hükümette kaldığı her gün, halkımız için fakirleşmedir, geriye gidiştir” ifadelerini kullandı.