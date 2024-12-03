Girne - Karakum’da geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki Soukaina Kirba hayatını kaybederken, açıklamalar da devam ediyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'dan sağlık raporu açıklaması geldi.

Kanal T'de programa bağlanan Arıklı, bir yaşın üzerine çıkan araç sürücülerinden sağlık raporu getirmelerini isteyeceklerini söyledi.

Yasal düzenleme yapacaklarını kaydeden Arıklı, “Belli bir yaşın üzerine çıkan kişilerin reflekslerinde yavaşlamalar olabilir. Bu insanların kontrolünü yapmadan akşamki olayların benzerleri olabilir” dedi.

Sorunlu yolların olduğunu kabul eden Arıklı, devletin imkanlarının ise kısıtlı olduğunu belirtti. Arıklı, “İnsanlar, kötü yollarda daha dikkatli olması gerekirken bu özeni göstermiyor. Bir videoda insanların zikzak yaptığını gördüm. Ana yolda birbirlerine şaka yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bakan Arıklı, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sonrası trafikle ilgili yetki konusunda belediyelerle bir toplantı yapacaklarının da altını çizdi.