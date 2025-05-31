Belçika'nın dünyaca ünlü turizm şehri Bruges, Belediye Meclisi üyesi Franky Demon, her ay 50 ila 70 kaldırım taşının ziyaretçiler yüzünden kaybolduğunu, metrekare başına yaklaşık 200 euro onarım maliyeti oluştuğunu iddia etti.

The Brussels Times'a konuşan Demon turistlere çağrıda bulunarak, "Biz sadece saygı istiyoruz. Bruges'de yürümek, yüzyıllardır süregelen tarihin üzerinde yürümek anlamına geliyor. Lütfen bu taşları ait oldukları yerde bırakın." dedi.

Minnewater, Vismarkt, Grand Place ve Gruuthuse Müzesi gibi yerel noktaların hızla parke taşlarını kaybettiğini aktaran yetkililer, bunun yayalar için güvenlik tehlikesi yarattığını söylüyor.

Arnavut kaldırımlarının kaldırılması hem sakinler hem de ziyaretçiler için açık bir güvenlik riski oluşturuyor. Eksik veya gevşemiş taşlar tökezleme tehlikeleri yaratıyor ve onarımları gerçekleştirmek için sık sık yeni görevlendirmeler yapmak gerekiyor.

Demon, Arnavut kaldırımlarının "şehrin ruhunun bir parçası" olduğunu ve gelecekteki ziyaretçiler için olduğu gibi bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.