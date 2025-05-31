Güney Afrika'da yaşayan bir annenin, 6 yaşındaki kızını sadece 800 sterlin karşılığında bir falcıya sattığı ortaya çıktı. Anne Güney Afrika'da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Açık tenli ve mavi gözlü küçük kız Joshlin Smith, geçtiğimiz Şubat ayında Cape Town yakınlarındaki Saldanha Bay'deki evinin önünde kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Dava ülkede büyük yankı uyandırdı. Çevrede yaşayanlar mahkemede tanıklık etti. Mahkemede dinlenen 30'dan fazla tanık, küçük kızın zorlu yaşamına ve kaybolmasına dair çarpıcı detaylar aktardı.

Mahkemenin açıklaması ise herkesi şoke etti. Smith'in ‘açık renk gözleri ve teni’ için bir falcı tarafından istendiği ve annesinin onun için sadece yaklaşık 800 sterlin aldığı açıklandı.

Duruşmalar boyunca Kelly Smith ve iki sanık, ifade vermeyi ve tanık çağırmayı reddetti.

Yargıç Nathan Erasmus, sanıklara cezayı açıklarken, “İnsan ticareti suçundan müebbet hapis cezasına, kaçırma suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılıyorsunuz” dedi. Karar sonrası mahkeme salonunda tansiyon yükseldi, salonda alkışlar yükseldi.

Kayıp kızın anneannesi Amanda Smith-Daniels, Smith'e ceza öncesinde ‘çocuğumu geri getirmesi ya da nerede olduğunu söylemesi’ için yalvardı. Daniels, verilen cezanın torununu geri getirmeyeceğini belirterek, “Ailem bu olaydan sonra tamamen yıkıldı” dedi.

Ancak Joshlin büyük bir arama operasyonuna rağmen hala kayıp.